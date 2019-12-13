Экономика
RT на русскомЭксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
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Происшествия
Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире
Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Авто
Компания Kia запатентовала новый фирменный логотип
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановке карьеры
Футбол
Гончаренко раскрыл, что пишет в записках футболистам
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок для своих подопечных, которые передаются игрокам по ходу матча.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10
Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Политика
На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов
Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Футбол
Милнер продлил контракт с «Ливерпулем»
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Политика
ДНР оценила стремление Украины получить контроль над границей с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о стремлении получить контроль над границей с Россией с помощью изменения минских соглашений.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита" у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Общество
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании
Три российские компании исключены из санкционного списка Минфина США, сообщается 13 декабря на официальном сайте ведомства.
Экономика
Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество