Экономика

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Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
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Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
РИА Новости 09:08
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Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

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Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»

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Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

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Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

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