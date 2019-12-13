Экономика
ВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Политика
МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России
Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Общество
Путин объяснил опасность искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно.
Политика
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар
Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Экономика
Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Общество
Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём
Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Общество
Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России
В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
Космос
«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова
Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Кино