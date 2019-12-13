Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку

РИА Новости10:55

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы10:05

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru05:35

Центробанк снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой и вкладами?

66.ru05:35

Снижение ставки Банка России дало лишь короткий позитивный отклик в рубле

Finam.Ru07:40

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru06:47

Центробанк РФ снизил ставку не в последний раз

Вести.Финанс10:40
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Политика

МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 05:30
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников

Российская газета 11:42
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Общество

Путин объяснил опасность искусственного снижения ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
РИА Новости 12:30
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар

Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Вечерний Мурманск вчера в 03:04
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва

Слово и Дело 12:30
Спорт

Вяхирева: у голландок залетали все броски в полуфинале ЧМ по гандболу

РИА Новости 08:19
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Хоккей

Жуткая травма в лиге Онтарио: вратарю чуть не отрезали коньком ногу

РИА Новости 01:06
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Экономика

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Век 00:13
Общество

Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
REGNUM 09:54
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО 04:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Общество

Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России

В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
БИЗНЕС Online 11:46
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«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова

Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Ридус вчера в 18:29
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Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
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