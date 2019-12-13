Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»
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Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Происшествия
В Мурманске эвакуируют четыре объекта из-за сообщений о минировании
Здание мэрии и областное правительство, больница, железнодорожный вокзал и один из судов эвакуируются в Мурманске из-за сообщений о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Армия и оружие
На вооружение ЛНР поступила разработанная в ДНР станция РЭБ
В Народной милиции ЛНР сообщили, что на вооружение самопровозглашенной республики поступила станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон М1", которую разработали в ДНР.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей
Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Армия и оружие
Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых мощных ВВС мира
Всего мировой парк военной авиации на 19% состоит из российских самолетов. У США 13 266 военных самолетов и вертолетов.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Политика
Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы
Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.
Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Общество
Количество DDoS-атак в России каждый год увеличивается на четверть
«Ежегодно количество DDoS-атак с усилением увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов— на треть», — передает ТАСС его слова.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 69,94 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,23 копейки - до 69,9431 рубля, курс доллара - на 21,42 копейки, до 62,7686 рубля, следует из данных Банка России.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Музыка
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова «жалким зрелищем»
Артист назвал данное выступление «жалким зрелищем» и считает, что этого исполнителя лучше запомнить в его расцвете.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Политика
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе
В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию УНИАН.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
Космос
Обнаружен неизвестный вид космических объектов
Международная группа ученых из России, Финляндии и Нидерландов обнаружила уникальную нейтронную звезду GRO J2058+42 с необычными свойствами магнитного поля, которая представляет собой ранее неизвестную разновидность объектов данного класса.
Армия и оружие
НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок
В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.