Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,23 копейки - до 69,9431 рубля, курс доллара - на 21,42 копейки, до 62,7686 рубля, следует из данных Банка России.
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Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

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