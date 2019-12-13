Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
Читать в источнике
Комментировать554

Подробнее о событии

Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»

Реальное времявчера в 23:00

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 15:13

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости14 декабря в 00:00

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Музыка

Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
News.ru вчера в 19:33
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Космос

«Хаббл» снял комету Борисова в момент сближения с Солнцем

12 октября этого года космическому телескопу "Хаббл" удалось сделать серию снимков кометы Борисова, пролетающей со скоростью более 175 тысяч километров в час на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли.
РИА Новости 13 декабря в 03:33
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета вчера в 18:36
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Газета.Ru вчера в 23:17
Происшествия

При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок

В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество

Большинство работодателей отказались от новогодней премии

Отмечается, что 30% работодателей наградят премиями лишь ряд работников, 19% выплатят премии всем сотрудникам.
Газета.Ru 00:51
Происшествия

В украинском Николаеве два дальнобойщика умерли после обеда в кафе

По предварительным данным, мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном заведении.
Говорит Москва вчера в 07:17
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском вчера в 06:01
Политика

В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
РИА Новости вчера в 20:59
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com вчера в 07:26
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Росконтроль назвал опасные для здоровья конфеты-батончики

Эксперты Росконтроля провели анализ самых популярных конфет-батончиков торговых марок Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ореховая роща».
Live24 вчера в 23:09
Футбол

«Реал» на последней минуте ушёл от поражения в матче с «Валенсией»

«Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Реалом» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.
REGNUM 00:28
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Армия и оружие

Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных ВВС в мире

Смотрите такжеАвиакорпорация МиГ отмечает 80-летие ВВС США, насчитывающие 13266 самолетов и вертолетов, оказались на первом месте рейтинга.
Общественное телевидение России 12 декабря в 22:06
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное