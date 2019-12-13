Экономика
ИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
Читать в источнике
Оценить553
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Футбол
Ювентус — Удинезе 3:1
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Германия захотела выйти из НАТО
Стоит Германии выйти из НАТО, и весь альянс развалится.
Здоровье
Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске
В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Футбол
Журналист Егоров: «Игнашевич продлил контракт с „Торпедо“ на три года»
Контракт с тренером продлен на три года. По информации Егорова, «Торпедо» «будет приветствовать решение задачи по выходу в РПЛ».
Общество
Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула
Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Наука
В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок
В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Наука
За жизнью косаток пронаблюдали при помощи дронов
Съемка, произведенная в рамках наблюдений, продемонстрировала, что резидентные косатки (резидентные косатки — это одна из двух разновидностей косаток; различия между ней и другой разновидностью (транзитными косатками) — в частности, в пищевых предпочтениях и социальной структуре) игривы и много общаются между собой.
Космос
Центр по наблюдению за опасными для Земли астероидами откроют в России
Центр по отслеживанию опасных астероидов создадут в России.
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Авто
В Татарстане запустят серийное производство автомобилей Aurus
В Татарстане в первом квартале 2021 года запустят серийное производство российских автомобилей Aurus.
Экономика
Госдума продлила «заморозку» накопительной части пенсии
Госдума одобрила «заморозку» накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года, сообщает «Российская газета».
Культура
Как выглядят Загитова, Медведева и другие суперзвезды фигурки без макияжа. Мы нашли редкие кадры
Шикарная работа визажиста позволяет Алине Загитовой передать образ царицы Клеопатры, а Евгения Медведева с помощью традиционного макияжа гейши просто растворяется в своей произвольной программе.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары
На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Общество
Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы
Сильные морозы, по предварительному прогнозу, придут в Алтайский край в третьей декаде декабря, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.
Политика
Песков назвал условия изменения Минских соглашений
Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.