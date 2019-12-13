Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».

Футбол Ювентус — Удинезе 3:1 Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.

Происшествия В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Общество Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").

Наука За жизнью косаток пронаблюдали при помощи дронов Съемка, произведенная в рамках наблюдений, продемонстрировала, что резидентные косатки (резидентные косатки — это одна из двух разновидностей косаток; различия между ней и другой разновидностью (транзитными косатками) — в частности, в пищевых предпочтениях и социальной структуре) игривы и много общаются между собой.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.

Общество «Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.