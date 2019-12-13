Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
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Ставки падают. Какие льготы получат заёмщики от банков в 2020 году

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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

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Ключевая ставка снижена до 6,25%

Гарант13 декабря в 05:32
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Ювентус — Удинезе 3:1

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
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В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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Германия захотела выйти из НАТО

Стоит Германии выйти из НАТО, и весь альянс развалится.
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Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
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Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе

Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
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В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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Журналист Егоров: «Игнашевич продлил контракт с „Торпедо“ на три года»

Контракт с тренером продлен на три года. По информации Егорова, «Торпедо» «будет приветствовать решение задачи по выходу в РПЛ».
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Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ 19:01
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
Наука

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок

В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Мойка78 13 декабря в 00:10
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За жизнью косаток пронаблюдали при помощи дронов

Съемка, произведенная в рамках наблюдений, продемонстрировала, что резидентные косатки (резидентные косатки — это одна из двух разновидностей косаток; различия между ней и другой разновидностью (транзитными косатками) — в частности, в пищевых предпочтениях и социальной структуре) игривы и много общаются между собой.
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Центр по наблюдению за опасными для Земли астероидами откроют в России

Центр по отслеживанию опасных астероидов создадут в России.
News.ru 12 декабря в 16:03
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Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
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Авто

В Татарстане запустят серийное производство автомобилей Aurus

В Татарстане в первом квартале 2021 года запустят серийное производство российских автомобилей Aurus.
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Госдума продлила «заморозку» накопительной части пенсии

Госдума одобрила «заморозку» накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года, сообщает «Российская газета».
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Культура

Как выглядят Загитова, Медведева и другие суперзвезды фигурки без макияжа. Мы нашли редкие кадры

Шикарная работа визажиста позволяет Алине Загитовой передать образ царицы Клеопатры, а Евгения Медведева с помощью традиционного макияжа гейши просто растворяется в своей произвольной программе.
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THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

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В Пентагоне ответили на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
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«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
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Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
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Авторы PUBG анонсировали новую игру

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На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

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Стало известно, когда в Алтайский край придут 30-градусные морозы

Сильные морозы, по предварительному прогнозу, придут в Алтайский край в третьей декаде декабря, сообщили altapress.ru в региональном Гидрометцентре.
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Песков назвал условия изменения Минских соглашений

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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