Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».

Экономика Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Происшествия Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.

Политика Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Политика Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

Технологии «Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.

Общество Названы худшие пароли 2019 года Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.

Общество Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

Общество Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Кино Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.

Здоровье Правила долголетия назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.

Политика Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.