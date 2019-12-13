Экономика

ИзвестияИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском12:48

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Московский Комсомолец11:20

Центробанк РФ снизил ставку не в последний раз

Вести.Финанс10:40

Набиуллина: Накопленный эффект от снижения ставки ЦБ РФ будет проявляться весь 2020 год

ПРАЙМ07:41

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru06:47

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы10:05

Снижение ставки Банка России дало лишь короткий позитивный отклик в рубле

Finam.Ru07:40
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу.
РИА Новости 12:48
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предварительных договоренностях Украины и РФ

Предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются, но конечного варианта пока нет.
Известия 10:34
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие

Пентагон обеспокоило усиление России и Китая

Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Lenta.ru 12:06
Происшествия

В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим

Неизвестные открыли стрельбу в Торонто, ранения получил 16-летний подросток.
Известия 11:37
Кино

Американский актёр Дэнни Айелло умер

RT на русском 12:26
Общество

Мединский заявил, что «с грустью» смотрит на сборы голливудских фильмов в России

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
ТАСС 11:27
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Общество

Чемезов попросил Путина выделить деньги на развитие КамАЗа

Чемезов добавил, что средства можно выделять поэтапно. Также Путин поинтересовался, какая доля принадлежит Ростеху в КамАЗе.
REGNUM 12:51
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Общество

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
РИА Новости 12:05
Политика

Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
РИА Новости 12:30
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru вчера в 18:14
Происшествия

В Петербурге частично обрушился горящий ангар

В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
RT на русском 11:15
Политика

Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости

Газета.Ru 11:16
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 06:00
Общество

Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
REGNUM 09:54
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Футбол

Лавесси объявил о завершении карьеры

Чемпионат 11:45
Общество

К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей

В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
Рамблер 06:17
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Экономика

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 12:25
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