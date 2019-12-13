с чего всё началось

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».

Общество Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.

Технологии Норвегия выбрала Ericsson для развёртывания 5G, отказавшись от Huawei Телекоммуникационная компания Telenor выбрала шведскую компанию Ericsson в качестве ключевого поставщика технологий для строительства сети 5-го поколения (5G) в Норвегии, отказавшись от услуг китайской Huawei, несмотря на десятилетнее сотрудничество с ней в развёртывании 5G-сетей.

Происшествия Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Здоровье Каабак проведет первую после возвращения в НЦЗД трансплантацию почки Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак в пятницу проведет свою первую после возвращения на работу в центр операцию по трансплантации, сообщила пресс-служба центра.

Общество Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.

Происшествия Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.

Общество Госдума учредит собственную медаль Госдума решила учредить собственную медаль и присуждать ее россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламнетаризма или иностранцам - за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество.

Политика США и Китай договорились о торговом перемирии Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.

Гаджеты Специалисту ASRock удалось установить в плату потребительского класса терабайт оперативной памяти Источник изображения: Twitter, ASRock Japan Ник Ши (Nick Shih), который в ASRock отвечает за оптимизацию быстродействия, в ходе эксперимента установил в материнскую плату X299 Taichi CLX восемь модулей типа LRDIMM производства Hynix объёмом по 128 Гбайт каждый.

Политика Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.