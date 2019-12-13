Финансы

ИзвестияИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
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с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении
 отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— годовой темп прироста цен в ноябре снизился до 3,5% с 3,8% в октябре и, по оценкам на 9 декабря, составил 3,4%. Сейчас показатели инфляции, «отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики», находятся вблизи или ниже 4%.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
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