Финансы
ИзвестияЦентробанк вновь снизил ключевую ставку
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка РФ».
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с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— годовой темп прироста цен в ноябре снизился до 3,5% с 3,8% в октябре и, по оценкам на 9 декабря, составил 3,4%. Сейчас показатели инфляции, «отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики», находятся вблизи или ниже 4%.Коммерсантъ06:47
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