с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.

Армия и оружие Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Армия и оружие Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.

Происшествия В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Политика Зеленский опубликовал видеоотчет о поездке на линию фронта в ЛНР Президент Украины Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видеосюжет о своей поездке на линию фронта в ЛНР.

Гаджеты AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

Политика РФ, ЕК и Украина обсудят условия нового газового контракта 28 октября Трёхсторонняя министерская встреча с участием России, Еврокомиссии (ЕК) и Украины по урегулированию условий нового соглашения о транзите российского газа через Украину состоится в Брюсселе 28 октября.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Общество Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Шоу-бизнес Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.

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Игры Игры, созданные в Dreams, хотят позволить переносить на другие платформы Создатели хотят разработать инструменты, которые позволили бы полностью «вытаскивать» созданную игру и выпускать на других платформах.

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Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.