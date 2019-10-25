Финансы
REGNUMЦентробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Армия и оружие
Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ
Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.
Lenta.ru 17:13
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 25 октября в 05:27
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК 17:00
Политика
Зеленский опубликовал видеоотчет о поездке на линию фронта в ЛНР
Президент Украины Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал видеосюжет о своей поездке на линию фронта в ЛНР.
ИА Новороссия 16:27
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Народные новости вчера в 14:55
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Игромания.ру 17:43
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Политика
РФ, ЕК и Украина обсудят условия нового газового контракта 28 октября
Трёхсторонняя министерская встреча с участием России, Еврокомиссии (ЕК) и Украины по урегулированию условий нового соглашения о транзите российского газа через Украину состоится в Брюсселе 28 октября.
REGNUM 25 октября в 08:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Футбол
Джака послал болельщиков «Арсенала»
Евро-футбол.ру 15:22
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Единоборства
Фредди Роуч: «Альварес убьет Ковалева»
Поединок Ковалева и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе (США) 2 ноября.
Спорт-Экспресс 06:27
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер 07:52
Политика
Сорос определил кандидата на пост президента США
Миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен наиболее подходит для работы президентом США.
Pravda.Ru вчера в 04:30
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Игры
Игры, созданные в Dreams, хотят позволить переносить на другие платформы
Создатели хотят разработать инструменты, которые позволили бы полностью «вытаскивать» созданную игру и выпускать на других платформах.
Игромания.ру 11:19
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Единоборства
В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения
Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
РИА Новости 04:04
Экономика
Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет
Саммит «Россия – Африка» был организован на существующей инфраструктуре – в парке науки и искусства «Сириус», расположенном в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады 2014 г. Фонд «Росконгресс», являющийся организатором большинства экономических форумов под управлением государства, заключил два контракта с Минфином: в июне на 291 млн руб. и за неделю до саммита на 4 млрд руб.
Ведомости 24 октября в 15:26
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Взгляд.ру 13:11
Политика
МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив
Международный валютный фонд огромное влияние и давление оказывает на экономический блок правительства, это безусловный факт, сказал украинский политический эксперт Михаил Павлив на пресс-конференции в Москве 24 октября По его информации, экономический блок команды Зеленского крайне зависим от международных экономических институций, поскольку Украина находится в экономической и долговой яме.
Украина.ру вчера в 23:15