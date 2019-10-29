Финансы
REGNUMЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией
Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
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с чего всё началось
Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.РБКвчера в 23:00
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Энергетика
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Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Происшествия
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Гаджеты
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В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
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Министр иностранных дел Украины заявил, что отвод украинских войск в Золотом начнется сегодня.
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Стоит отметить, что большая часть концертной программы Стаса состояла из песен его известной бабушки Эдиты Пьехи.
Шоу-бизнес
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Компания Google добавила в сервис Google Pay долгожданную функцию биометрической аутентификации.
Культура
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
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