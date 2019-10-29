Финансы

REGNUMREGNUMЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией

Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
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с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
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