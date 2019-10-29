Финансы
РИА НовостиЦентробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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с чего всё началось
Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.РБКвчера в 23:00
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