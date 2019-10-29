Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Центробанк опубликовал данные о торговле с Турцией

Говорит Москва02:30

ЦБ назвал масштабы торговли с Турцией

Моя Москва.онлайн02:24

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Российская газета01:41

Центробанк впервые раскрыл структуру торговли РФ с Турцией

Парламентская газета02:01

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

РИА Новости01:50

Банк России впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Мой Брянск02:11

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Общество

«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР

РБК 01:43
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Конкурс «Лидеры России 2020» собрал рекордное число заявок

Напомним, в прошлом сезоне на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило более 200 тыс. заявок.
Областная газета вчера в 07:02
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru вчера в 11:21
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Хоккей

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие

Япония выступила против военных учений США на юге страны

На юге Японии сосредоточены почти 70 процентов военных объектов США, напоминает ТАСС.
Российская газета вчера в 23:50
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Общество

В России расширили перечень запрещённой для детей информации

Согласно поправкам к запрещенной для распространения среди детей информации теперь относятся сведения, "содержащие изображение или описание сексуального насилия".
Online47.ru вчера в 20:25
Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
Чемпионат 00:06
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США

Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Общество

Социологи выявили главные страхи россиян

По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.
Интерфакс 02:10
Космос

Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США

Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
АМИТЕЛ вчера в 21:45
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новости вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте

Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru 27 октября в 05:44
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Футбол

«Бешикташ» хочет вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

"Бешикташ" недоволен уровнем игры немецкого вратаря Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю".
Soccer.ru 01:14
Общество

В Британии назвали способы предотвращения инсульта

Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Rambler News Service 00:30
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Политика

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Гаджеты

Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin

Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
3DNews 01:57
Политика

Поворотный момент: Лавров охарактеризовал приход в МИД Примакова

Поворотным моментом во внешней политике России стал приход в МИД Евгения Примакова.
РЕН ТВ 02:22
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
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