Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Центробанк опубликовал данные о торговле с Турцией

Говорит Москва02:30

ЦБ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией

Известия02:48

ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли России и Турции

RT на русском02:39

Центробанк раскрыл секреты торговли с Турцией

Национальная служба новостей02:51

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

РИА Новости01:50

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Российская газета01:41

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Общество

Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ вчера в 03:40
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество

«Московский школьник» отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

CBS Media вчера в 12:24
Происшествия

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
Российская газета 02:47
Гаджеты

На ноутбуках появится Windows 10X

WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 27 октября в 00:53
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей вчера в 11:56
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество

Россияне назвали свои главные страхи

Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Гаджеты

Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK вчера в 06:55
Общество

В рейтинге по уровню безработицы Ивановская область заняла 25 место

Ивановская область занимает в рейтинге 25-е место с уровнем безработицы 3,9%, что на 0,2 пункта лучше показателей прошлого года (число безработных на 100 открытых вакансий – 192).
IvanovoNews вчера в 03:55
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия

В Уфе обнаружили автомобиль мужчины, который пропал с двумя сыновьями

REGNUM 02:44
Гаджеты

Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin

Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
3DNews 01:57
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса

Газета.Ru вчера в 03:02
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

Москва 24 вчера в 12:58
Происшествия

В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Здоровье

Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС

В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.
Вести Подмосковья 02:17
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия

На Украине на предприятии произошёл взрыв

Вечером 28 октября в складском помещении предприятия ООО «Потоки», расположенного в Днепропетровске (переименован в Днепр) произошёл взрыв, сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное