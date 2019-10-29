Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.

Футбол «Интер» объявил о рекордных доходах клуба «Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.

Экономика Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Спорт Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.

Происшествия Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Хоккей Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб Российский вратарь «Флориды Партерз» Сергей Бобровский пропустил две шайбы после выхода на замену в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» и был возвращен на скамью.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Происшествия Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург 29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.

Происшествия Начальник полиции Ступина задержан за взятку Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступине к коррупционным правонарушениям.

Экономика «Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.