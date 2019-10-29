Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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ЦБ впервые раскрыл структуру торговли с Турцией

Газета.Ru03:12

Центробанк 25 октября купил валюту для Минфина на 12,08 млрд рублей

Финмаркет02:57

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Российская газета01:41

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли России и Турции

RT на русском02:39

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

РИА Новости01:50

ЦБ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией

Известия02:48

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

РБКвчера в 23:00
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«Интер» объявил о рекордных доходах клуба

«Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.
Чемпионат 01:32
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«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
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Малкин оправдался за американский паспорт

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В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

Lenta.ru 04:12
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Депутата гордумы Екатеринбурга обвиняют в уклонении от службы в армии

Андрей Пирожков, депутат гордумы от коммунистической партии, по данным прокуратуры, может уклоняться от службы в армии.
УралПолит.Ru 03:54
Экономика

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
Ведомости 03:48
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Футбол

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36
Спорт

Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:58
Кино

Фото Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в Риме растрогали Сеть

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Грех" в Риме вели себя очень эмоционально.
Газета Metro 04:22
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Хоккей

Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб

Российский вратарь «Флориды Партерз» Сергей Бобровский пропустил две шайбы после выхода на замену в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» и был возвращен на скамью.
РБК 01:25
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Происшествия

В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми

РИА Новости 01:29
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском 01:22
Футбол

Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»

Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Матч ТВ 02:39
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.
Российская газета 01:47
Происшествия

Начальник полиции Ступина задержан за взятку

Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступине к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru вчера в 11:20
Экономика

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Политика

В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину

Lenta.ru вчера в 18:39
Гаджеты

Официальное изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

iXBT.com вчера в 02:06
Здоровье

Дни открытых дверей в московских больницах пройдут в ноябре

Вести Подмосковья 00:45
Теннис

Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

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Происшествия

На Канонерском заводе при взрыве колеса погибли двое

Фонтанка.Ру 03:41
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал, зачем в страну переброшены войска США

«Единственная цель размещения войск и техники НАТО — обеспечение безопасности жителей страны от возможных интервенций», — заявил литовский лидер.
REGNUM 04:05
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Здоровье

Врачи предупредили о смертельной опасности шапок и беретов

Россиян предупредили о смертельной болезни, которую вызывают головные уборы.
ФедералПресс вчера в 01:37
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
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