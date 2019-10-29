Финансы
РИА НовостиЦентробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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Футбол
«Интер» объявил о рекордных доходах клуба
«Интер» сообщил о рекордных доходах клуба за сезон-2018/19. Финансовую отчётность миланский клуб опубликовал на своём официальном сайте.
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Общество
Депутата гордумы Екатеринбурга обвиняют в уклонении от службы в армии
Андрей Пирожков, депутат гордумы от коммунистической партии, по данным прокуратуры, может уклоняться от службы в армии.
Экономика
Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru
Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Спорт
Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Кино
Фото Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в Риме растрогали Сеть
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на красной ковровой дорожке на премьере фильма "Грех" в Риме вели себя очень эмоционально.
Происшествия
Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Хоккей
Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб
Российский вратарь «Флориды Партерз» Сергей Бобровский пропустил две шайбы после выхода на замену в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» и был возвращен на скамью.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
Футбол
Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»
Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.
Происшествия
Начальник полиции Ступина задержан за взятку
Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступине к коррупционным правонарушениям.
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Политика
В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину
Гаджеты
Официальное изображение умных часов Xiaomi Mi Watch
Здоровье
Дни открытых дверей в московских больницах пройдут в ноябре
Теннис
Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
Происшествия
На Канонерском заводе при взрыве колеса погибли двое
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал, зачем в страну переброшены войска США
«Единственная цель размещения войск и техники НАТО — обеспечение безопасности жителей страны от возможных интервенций», — заявил литовский лидер.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Здоровье
Врачи предупредили о смертельной опасности шапок и беретов
Россиян предупредили о смертельной болезни, которую вызывают головные уборы.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.