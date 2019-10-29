Финансы
РИА НовостиЦентробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Политика
Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что Россия не стала поставлять Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля.
Lenta.ru 04:11
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru.
РБК 03:49
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика
Коболев призывает Киев отдать «европейским партнерам» доходы от транзита
Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал парламент Украины принять проект закона 2239−1, который позволяет передать «европейским партнерам» 49% акций компании «Оператор газотранспортной системы Украины».
REGNUM 03:57
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца
Читинский гарнизонный военный суд в понедельник, 28 октября, на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который, по данным следствия, застрелил восьмерых сослуживцев.
Известия вчера в 07:14
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Здоровье
В России каждые 1,5 минуты кто-то получает инсульт
Нарушение кровообращения в головном мозге вследствие закупорки или разрыва сосудов называется инсультом.
ПроТуймазы 02:43
Происшествия
Российская туристка впала в кому в Турции
Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Интерфакс вчера в 09:32
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Общество
В Британии назвали способы предотвращения инсульта
Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Rambler News Service 00:30
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Армия и оружие
Американский военнослужащий рассказал, почему армия США проиграет России
Народные новости вчера в 12:30
Космос
США возобновят полеты космических ракет над Кубой
США в марте 2020 года впервые за 50 лет запустят космическую ракету, траектория полета которой пройдет над территорией Кубы, сообщил американский специализированный сайт NASA Space Flight со ссылкой на пресс-службы SpaceX и американские ВВС.
Взгляд.ру 03:58
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 06:29
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал, зачем в страну переброшены войска США
«Единственная цель размещения войск и техники НАТО — обеспечение безопасности жителей страны от возможных интервенций», — заявил литовский лидер.
REGNUM 04:05
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб. "В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала", — пояснил РБК гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
РБК 03:06
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15