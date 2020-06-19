с чего всё началось

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%. Ставка в 4,5% стала минимальным показателем с 2013 года, когда Банк России перешёл к режиму таргетирования инфляции.

Биатлон Тихонов: Надо гнать поганой метлой все руководство Союза биатлонистов России За 12 лет, прошедших после ухода Тихонова из СБР в российском биатлоне не сделано ничего, а последние два года руководство все развалило до основания, считает легендарный спортсмен.

Политика Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ. 5,3K

Финансы Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 91

Политика Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА». 796

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. 19

Общество Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 32

Гаджеты Synology представила NAS-хранилища на процессорах Intel Celeron Компания Synology объявила о доступности сразу четырёх сетевых хранилищ данных (NAS).

Политика Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.

Футбол «Сочи» отказался играть с «Ростовом» молодежной командой Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко исключил возможность выхода на матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» молодежного состава.

Политика Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона. 2,8K

Общество Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го. 20

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 130

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 361

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.