Финансы
РИА НовостиЦентробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Решение совпало с ожиданиями рынка.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 17 июня в 13:44
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Компания Geely готовит к выходу на рынок пикап Remote FX, построенный на одной платформе с новым Geely Atlas Pro.
Новые автомобили 00:54
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Финансы
Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ
Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
ТАСС 11:16
Общество
Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой официально снял ограничения доступа к мессенджеру Telegram.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:57
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Футбол
Болельщики «Локомотива» покинут стадион на 20-й минуте матча
Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.
LiveResult.Ru 11:34
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
Общество
Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
Транспорт
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Происшествия
Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги
Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня 17 июня в 04:49
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Общество
В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия вчера в 06:31
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Футбол
«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ
Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба.
Metaratings 10:00
Политика
ДНР планирует с 22 июня открыть КПП
Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:12
Общество
В Санкт-Петербурге с 22 июня возобновят работу санатории и каршеринг
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга в городе.
Известия 11:23
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Футбол
«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03