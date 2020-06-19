с чего всё началось

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Решение совпало с ожиданиями рынка.

Общество В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности» Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19. 16

Авто Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап Компания Geely готовит к выходу на рынок пикап Remote FX, построенный на одной платформе с новым Geely Atlas Pro. 7

Политика Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Финансы Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых. 2

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 379

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 433

Политика ЕС продлил антироссийские санкции еще на год Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 553

Общество Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой официально снял ограничения доступа к мессенджеру Telegram. 1,2K

Футбол Болельщики «Локомотива» покинут стадион на 20-й минуте матча Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.

Общество Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро. 1

Общество Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24». 9

Транспорт В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском 1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.

Общество В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона. 5

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 10K

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 72

Шоу-бизнес 62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.

Футбол «Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба. 1

Политика ДНР планирует с 22 июня открыть КПП Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова. 1