Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном»
ГЛАС.RU 20:30
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
Полиция сообщила о пресечении массовой драки в Норильске
RT на русском 06:49
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru 01:38
Происшествия
Парень блогера Тропицель рассказал, как она погибла
Молодой человек известной блогерши Насти Тропицель рассказал о том, как она погибла.
Московский Комсомолец 14:49
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Политика
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:30
Культура
Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке
Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
Якутия 24 20:54
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Президент заявил об этом после посещения базы египетских ВВС в районе границы с Ливией.
Известия вчера в 22:07
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирусом заразились еще 42 человека
Из 42 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус вчера в 21:07
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Гаджеты
Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт
Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Происшествия
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста на игре с «Оренбургом»
Говорит Москва 11:46
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили БПК «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш
Российская газета 19:13
Происшествия
В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
РИА Новости 05:40
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Энергетика
Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась
Стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,2% и составила 57,8 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Коммерсантъ 19 июня в 08:45
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40