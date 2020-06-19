Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Решение совпало с ожиданиями рынка.
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Аналитик прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку

RT на русском11:50

4,5%: ключевая ставка обновила исторический минимум

РЕН ТВ06:44

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

Псковское агентство информации07:55

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС07:11

Рубль чуть снизился к доллару и евро на решении ЦБ уменьшить ключевую ставку до 4,5%

Интерфакс06:56

Масленников: ЦБ поддержал рынок кредитов рекордным снижением ключевой ставки

Народные новости09:45

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет10:44
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Экономика

«Норникель» продал последний непрофильный актив в Австралии

Два других австралийских актива, никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, были проданы местной компании Poseidon Nickel Ltd за $1,5 млн, сделка была закрыта в 2015 г. «Норникель» откладывал продажу Honeymoon Well в ожидании роста цен на никель, утверждали источники «Ведомостей» в 2014 г.
Ведомости 02:07
Общество

Массовый сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн»

У мобильного оператора «Билайн» произошел массовый сбой, затронувший некоторые российские регионы.
Телеканал 360° 10:15
Общество

Восточный экономический форум 2020 года отменен

Восточный экономический форум, который должен был состояться в сентябре 2020-го года, отменен, передает пресс-служба Росконгресса.
Газета.Ru 11:13
Армия и оружие

С начала года в Донбассе погибли 32 боевика ВСУ — минобороны Украины

Всего с начала гражданской войны в Донбассе погибли 2644 боевика ВСУ, более 10 тыс. получили ранения, утверждают в министерстве обороны Украины.
REGNUM 07:58
Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента

Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
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Футбол

В чемпионате России по футболу забили первый гол после рестарта

Футболисты самарских «Крыльев Советов» открыли счет в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата».
РБК 11:27
Экономика

Сбербанк начал взимать комиссию с переводов через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы, пишет «Коммерсантъ». С начала лета за перечисление любой суммы нужно платить 1%.
BFM.ru 05:03
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Армия и оружие

Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит 08:15
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Общество

«Эхо Москвы» оштрафовали за выступление политолога Соловья

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья.
Коммерсантъ 05:16
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Шоу-бизнес

Домогаров поддержал Ефремова, отказавшись выходить на сцену

Московский Комсомолец вчера в 17:14
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Музыка

Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»

Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости 06:15
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
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Кино

Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон

iReactor 06:23
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Политика

Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дилетант 04:55
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Культура

«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы

Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Космос

На МКС нашли источник токсичного бензола

На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей.
Piter.tv вчера в 03:58
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Политика

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
RT на русском 05:45
80
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Газета.Ru 00:00
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Футбол

Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу

Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс 07:46
Общество

В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
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Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
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Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
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Экономика

Акционеры не рассматривают вариант приостановки работы «ВСМПО-Ависмы»

Акционеры одного из крупнейших мировых производителей титана – корпорации "ВСМПО-Ависма" не рассматривают возможность приостановки работы предприятия на фоне сокращения авиаперевозок, заявили основные владельцы компании.
ПРАЙМ 10:47
Футбол

Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46
Политика

Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
РБК 11:44
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Культура

Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу

News.ru 07:08
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