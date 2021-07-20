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Экономика

Центробанк в пятницу повысит ключевую ставку 6,5%

Центробанк России может повысить ключевую ставку до 6,5% в эту пятницу.
Деловое.ТВ
Всего аналитики рассматривают три сценария повышения ставки с текущих 5,5%, показывают результаты консенсус-прогноза агентства Bloomberg.
РБК
Эксперты сходятся во мнении, что больше всего на российский рынок влияет рост мировых цен.
Finam.Ru
Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».
SIA.ru

С чего всё началось

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
Известия16 июля в 17:01

Подробнее о событии

Аналитики ждут от ЦБ в июле самого жесткого повышения ставки с 2014 года

ПРАЙМвчера в 23:08

Экономисты предсказали «ястребиное» решение ЦБ по ключевой ставке

Московский Комсомолец11:36

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Процент растёт - как ЦБ повысит ставку на заседании 23 июля?

Finam.Ru11:42

Банковские аналитики спрогнозировали резкий рост ключевой ставки

URA.Ru17 июля в 17:51

Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

ФАН17 июля в 17:24

Быстрее, выше, дороже: банки ожидают роста ключевой ставки сразу до 6,5%

Известия16 июля в 17:01
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