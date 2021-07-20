Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Этот шаг может стать наиболее значительным с 2014 года.
В первом полугодии объем ввода в эксплуатацию индивидуальных домов в России составил 20,2 миллиона квадратных метров, что стало рекордом за последние 10 лет, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Президент России Владимир Путин на авиакосмическом салоне МАКС-2021 осмотрел новый российский истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет (ЛТС) Checkmate разработки ОКБ «Сухого», а также другие образцы авиационной техники.