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Центробанк введет обязательную сумму возврата клиентам, которые стали жертвами мошенников

Центробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, которые стали жертвами мошенников.
Lenta.ru
О разработке соответствующих изменений в 161-ФЗ Уваров рассказал 2 декабря на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.
РБК
Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.
РБК
За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.
РБК

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