Lenta.ruЦентробанк введет обязательную сумму возврата клиентам, которые стали жертвами мошенниковЦентробанк планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, которые стали жертвами мошенников.Lenta.ruО разработке соответствующих изменений в 161-ФЗ Уваров рассказал 2 декабря на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.РБКПланируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России.РБКЗа третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.РБКЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаФАНГазета.RuРБКRuposters.ruLife.ruЦарьградПетербургский дневникПодробнее о событииРБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенниковТАСС20:19ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетовРБК16:01Самое цитируемоеЦБ предложил увеличить сумму компенсации жертвам телефонных мошенниковГазета.Ru16:43РБК: ЦБ определит сумму, которую банки должны будут вернуть жертвам мошенниковРИА Новости19:36ЦБ предложил установить обязательную сумму возврата денег при кражах со счетовКомсомольская правда19:01ЦБ предложил возвращать после краж с банковских счетов фиксированную суммуForbes17:18Центробанк введет обязательную сумму возврата клиентам, которые стали жертвами мошенниковLenta.ru20:08Показать ещёОценить40Поделиться