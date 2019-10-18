Общество

Народные новостиНародные новостиЦентробанк выявил 240 финансовых пирамид в России

Глава департамента Центробанка РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что за девять месяцев текущего года специалисты выявили 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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с чего всё началось

ЦБ в январе - сентябре выявил 2165 нелегальных финансовых организаций

Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
ТАСС01:01

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Россияне «наелись» финансовыми пирамидами

News.ru06:40

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

RT на русском01:20

Более 200 финансовых пирамид выявили в России

Телеканал 360°03:29

Центробанк насчитал в России 240 финансовых пирамид

РБК02:29

ЦБ сообщил о более 2000 выявленных нелегальных финансовых организаций

Московский Комсомолец01:44

Россияне разочаровались в финансовых пирамидах

Lenta.ru03:44

ЦБ в январе - сентябре выявил 2165 нелегальных финансовых организаций

ТАСС01:01
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:36, Вашингтон
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

РИА Новости 14:31
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Космос

Люди никогда не выйдут за пределы солнечной системы – нобелевский лауреат

Новоиспечённый нобелевский лауреат, швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы Мишель Майор заявил, что путешествие за пределы солнечной системы невозможно.
Страницы Воронежской культуры 15 октября в 14:38
Политика

Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии

Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.
Lenta.ru 12:38
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес

Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом

Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости 11:34
Кино

В «Пионере» покажут «Мысленного волка» Гай Германики

В московском кинотеатре «Пионер» с 18 по 30 октября пройдут показы мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
Культуромания вчера в 07:46
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании», которая придет на смену распущенному в 2016 году Спецстрою.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие

Трамп объявил о паузе операции Турции в Сирии

9 октября Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Технологии

«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Футбол

В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля

Чемпионат вчера в 14:26
Теннис

Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»

Спорт-Экспресс 14:16
Здоровье

Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России

За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.
РБК 06:17
Общество

Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав

StarHit.ru 06:16
Происшествия

Устроивший смертельное ДТП на Ленинском проспекте был пьян

Напомним, около пяти утра в Кировском районе Ford Focus на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта врезался в «ВАЗ».
Санкт-Петербургские ведомости 08:24
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Lenta.ru 12:17
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро — на 15 копеек

На 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,1 рубля (плюс 13 копеек).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,86—64,13 рубля за доллар и 70,77—71,19 рубля за евро.
Банки.ру вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Наука

Ученые раскрыли, к каким болезням приводит сидячий образ жизни

Большинство людей считают, что сидячий образ жизни приводит к остеохондрозу, сколиозу, геморрою и другим заболеваниям, но избежать их можно благодаря регулярным физическим упражнениям.
Вечерний курьер 13:21
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
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