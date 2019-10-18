Общество
Народные новостиЦентробанк выявил 240 финансовых пирамид в России
Глава департамента Центробанка РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что за девять месяцев текущего года специалисты выявили 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид.ТАСС01:01
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