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Центробанк выявил почти в три раза больше финансовых пирамид, чем год назад

Банк России за первые шесть месяцев текущего года выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов, передает
 пресс-служба регулятора.
Ведомости
Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг - почти в три раза, нелегальных кредиторов - больше чем в два.
Finam.Ru
По данным ЦБ, почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.
ТАСС
Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие.
ТАСС

Подробнее о событии

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид в I полугодии выросло в 6,5 раз
Интерфакс08:00
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КМВ Новости06:34
В ЦБ сообщили о росте числа финансовых пирамид в 6,5 раза за полгода
RT на русском06:52
ЦБ выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов за полгода
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