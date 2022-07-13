КоммерсантъЦентробанк выявил почти в три раза больше финансовых пирамид, чем год назадБанк России за первые шесть месяцев текущего года выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов, передает пресс-служба регулятора.ВедомостиКоличество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг - почти в три раза, нелегальных кредиторов - больше чем в два.Finam.RuПо данным ЦБ, почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.ТАССОдной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКФАН66.ruГазета.RuПрофильНовый ДеньНТВRTVIПодробнее о событииЧисло выявленных ЦБ финансовых пирамид в I полугодии выросло в 6,5 разИнтерфакс08:00Банк России выявил за полгода более 2 тысяч финансовых пирамид и нелегаловКМВ Новости06:34В ЦБ сообщили о росте числа финансовых пирамид в 6,5 раза за полгодаRT на русском06:52ЦБ выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов за полгодаВедомости06:51Центробанк выявил за первое полугодие более двух тысяч финансовых пирамидРИА Новости06:44В первом полугодии 2022 года ЦБ РФ выявил почти 2,3 тыс. финансовых пирамид и других «нелегалов»Коммерсантъ07:38В России растет число нелегальных проектов, предлагающих инвестиции в криптовалютыFinam.Ru07:10Показать ещёОценить55Поделиться