Экономика

АБНАБНЦентробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

В 2019 году Банк России заблокировал 23,5 тысячи подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Об этом рассказал замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева.
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В 2019 году в Системе быстрых платежей заблокировано 23,5 тыс. переводов

Красная весна02:18

Центробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

АБН03:35

ЦБ заблокировал более 23 000 операций в СБП за перебор телефонных номеров

Ведомости03:11

ЦБ впервые отчитался о количестве заблокированных в СБП за год платежей

РБК02:54

Система быстрых платежей оказалась уязвимой для мошенников

Коммерсантъ14:30

ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей

Интерфакс - Россия01:13

ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций

ТАСС00:49
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С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
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Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
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Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

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Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144

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Общество

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

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Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Общество

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%

По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
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Редкий случай: Екатерина Гусева вышла в свет с мужем

Актриса Екатерина Гусева не любит афишировать свою семейную жизнь, поэтому даже на её страничке в «Инстаграм» можно встретить почти исключительно фото и видео, посвящённые работе или так или иначе связанные с работой, но никак не с семьей.
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Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
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Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

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Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи

31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Происшествия

В Иркутске устранили последствия коммунальной аварии на Лисихе

Специалисты «Иркутскэнерго» устранили последствия коммунальной аварии на Лисихе.
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