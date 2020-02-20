Экономика

АБНАБНЦентробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

В 2019 году Банк России заблокировал 23,5 тысячи подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Об этом рассказал замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева.
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Центробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

АБН03:35

В 2019 году в Системе быстрых платежей заблокировано 23,5 тыс. переводов

Красная весна02:18

ЦБ впервые отчитался о количестве заблокированных в СБП за год платежей

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ЦБ заблокировал более 23 000 операций в СБП за перебор телефонных номеров

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ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Коммерсантъ01:50

ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей

Интерфакс - Россия01:13

ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций

ТАСС00:49
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Армия и оружие

Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru вчера в 05:17
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Общество

На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

РИА Новости 03:20
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.
REGNUM 04:40
Политика

Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны

Россия совершила масштабную кибератаку на сайты правительства страны, а также коммерческие сайты.
BFM.ru 08:40
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку вооруженной оппозиции в Идлибе

Вести.Ru 08:52
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Происшествия

Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.
Взгляд.ру 07:15
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Общество

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:44
Происшествия

Пассажир снял на видео жесткую посадку Ан-2 в Магадане

Во время жесткой посадки у самолета оказались разрушены фюзеляж и плоскости крыльев.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

РИА Новости 07:48
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

RT на русском вчера в 23:43
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости вчера в 23:39
Общество

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

Интерфакс 01:59
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

В декабре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому переход на карты «Мир» распространили также и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.
РБК вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко приезжала на съемки «Сватов» уже в гриме

Настоящие хозяева коттеджа рассказали, как проходил съемочный процесс. Оказывается, актеры приехали на площадку не сразу.
Комсомольская правда 18 февраля в 08:02
Биатлон

Логинов пропустит смешанную одиночную эстафету на ЧМ по биатлону

Чемпион мира в спринте Александр Логинов не примет участие в одиночной смешанной эстафете (синглмиксте) в Антерсельве.
Pravda.Ru 18 февраля в 06:41
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
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