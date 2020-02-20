Экономика

АБНАБНЦентробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

В 2019 году Банк России заблокировал 23,5 тысячи подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Об этом рассказал замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева.
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Центробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

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В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
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