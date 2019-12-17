Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
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ЦБ допустил введение показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском11:19

ВТБ считает преждевременным ужесточение выдачи ипотеки при высокой долговой нагрузке

ТАСС11:48

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:11

Условия выдачи ипотеки могут ужесточить уже будущим летом

БН.ру07:45

Эксперты оценили предложение ЦБ об ужесточении правил выдачи ипотеки

Газета.Ru10:14

Центробанк: Россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке

Комсомольская правда06:49
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Национальная служба новостей 09:34
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия 14 декабря в 16:45
Политика

Проект резолюции России и Китая по КНДР обсудят в СБ ООН

Россия и Китай ранее в понедельник внесли в Совбез ООН проект резолюции, в котором содержится призыв к смягчению санкций в отношении Северной Кореи.
Экономика сегодня вчера в 19:43
Происшествия

В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, стрелок был ликвидирован, сообщает телеканал NBC Montana.
РИА Новости 11:32
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Общество

В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
Газета.Ru 09:35
Общество

Шведская журналистка удивилась походам российских детей в театры

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен удивилась тому, что российским детям с раннего детства прививают любовь к театру, балету и классической музыке.
Lenta.ru 11:33
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 02:33
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Политика

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
РИА Новости 06:07
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Общество

Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Чемпионат 11:31
Культура

Умер главный художник театра кукол Образцова Сергей Алимов

Дата и место прощания и похорон с народным художником РФ Сергеем Алимовым будут объявлены дополнительно.
Радио Культура 11:52
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
KM.ru 05:28
Шоу-бизнес

Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой

Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Комсомольская правда 05:35
Общество

В России могут полностью отменить пенсии — эксперт

По словам эксперта, в России за последние 11 лет наблюдается рекордная убыль населения.
Инвест-Форсайт 09:49
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Политика

В Германии назвали имя высланного российского дипломата

Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Взгляд.ру 12:39
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Общество

Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Известия вчера в 07:37
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Биатлон

В Анси снег есть, но к полудню он превращается в кашу. Что об этом думают тренеры?

MatchTV.ru узнал об ожиданиях от третьего этапа Кубка мира у старших тренеров мужской и женской сборной России, а также поговорил о погоде с главным тренером норвежской команды – Зигфридом Мазе.
Матч ТВ 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
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