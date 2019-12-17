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Общество Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.

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