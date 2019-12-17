Экономика

Вести.RuВести.RuЦентробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.
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с чего всё началось
Центробанк РФ допускает введение показателя долговой нагрузки при расчете рисков по ипотеке, говорится в докладе
 регулятора для общественных консультаций.
Аргументы и Факты13:25

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Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолец13:33

Что случилось за день. Главные новости РБК

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ВТБ считает преждевременным ужесточение выдачи ипотеки при высокой долговой нагрузке

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Эксперты оценили предложение ЦБ об ужесточении правил выдачи ипотеки

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Коммерсантъ14:52

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45
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Новогодний подарок от Курбана в очередной раз заставил хейтеров говорить о том, что Ксения сама покупает себе дорогие презенты, чтобы похвастаться ими на камеру.
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В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Lenta.ru 14:10
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
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Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Политика

В Конгрессе обнародовали полный доклад по импичменту Трампу

Полный текст доклада по импичменту президенту США Дональду Трампу опубликовал 16 декабря Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США.
Красная весна 05:35
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
РИА Новости 08:24
Происшествия

Задержаны трое ранее скрывшихся участников перестрелки под Ростовом

Стражам порядка удалось задержать троих ранее скрывшихся участников массовой перестрелки в Ростовской области.
РЕН ТВ 12:18
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Вести.Ru 10:44
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Общество

ВЭФ: Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Газета.Ru 08:49
Общество

Назван самый криминальный день года

В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы.
Известия 12:30
Футбол

Испанские клубы заработали 1,42 млрд евро на продаже телеправ

Стали известны суммы, которые испанские клубы заработали на телетрансляциях. 20 участников Ла Лиги заработали 1,42 млрд евро.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
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«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кавказ Пост вчера в 22:05
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Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
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Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Футбол

Астон Вилла — Ливерпуль 2:0 (1-й тайм)

Основной состав «Ливерпуля» в среду, 18 декабря, сыграет против мексиканского «Монтеррея».
RuNews24.ru 14:48
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