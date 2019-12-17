Экономика
Вести.RuЦентробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам. Меры больше повлияют на банки с небольшим запасом капитала.
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с чего всё началось
Центробанк РФ допускает введение показателя долговой нагрузки при расчете рисков по ипотеке, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций.Аргументы и Факты13:25
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Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
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Культура
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Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
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В своем исследовании, опубликованном в научном журнале «Вопросы наркологии», Немцов привел данные Росстата о смертности за 2000–2017 годы.
Футбол
Испанские клубы заработали 1,42 млрд евро на продаже телеправ
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Хоккей
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«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Шоу-бизнес
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Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
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Основной состав «Ливерпуля» в среду, 18 декабря, сыграет против мексиканского «Монтеррея».