Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
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Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

RT на русском13:08

Банки не ожидают значительного влияния новых мер ЦБ на выдачу ипотеки

ТАСС10:01

ЦБ намерен привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян с 1 июля 2020 года

Интерфакс05:36

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

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В ЦБ заявили о планах ужесточить для банков выдачу ипотеки

Известия06:13

ЦБ решил ужесточить выдачу ипотеки

Московский Комсомолец06:02

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:11
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республики, распространенном во вторник.
Взгляд.ру 11:54
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК 15 декабря в 17:00
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Политика

Украинский генерал вышел под залог в $800 тыс. от Порошенко

Ранее экс-президент страны Петр Порошенко выделил из личных средств недостающую для залога сумму в 19 млн гривен ($799,1 тыс.) из необходимых 20 млн гривен ($841,2 тыс.) "Во вторник, 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн", — говорится в заметке.
Rambler News Service 11:38
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
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Возлюбленный Розы Сябитовой тайно женился на молодой любовнице

Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
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Общество

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 10:53
Музыка

Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве

Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Культуромания вчера в 00:18
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
РИА Новости 11:35
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
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Власти Украины намерены "узаконить идею" двойного гражданства.
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Армия и оружие

Корабль ЧФ сопровождает американский эсминец, зашедший в Черное море

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец "Росс" ВМС США, который на данный момент находится в акватории Черного моря, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым вчера в 01:11
Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат 10:37
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ вчера в 06:11
Кино

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Комсомольская правда 03:00
Общество

Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Газета.Ru 12:34
Политика

Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100

Россия и Таиланд обсуждают поставку еще двух самолетов Sukhoi Superjet 100 в бизнес-комплектации, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Взгляд.ру 13:08
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
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Слово и Дело 01:35
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В Германии назвали имя высланного российского дипломата

Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
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Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
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