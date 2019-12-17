Экономика
Lenta.ruВ России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
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Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство
Российский хоккеист Никита Зайцев, которого бывшая жена обвинила в похищении совместных детей, находится на пороге получения канадского гражданства, сообщает Telegram-канал Mash.
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Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
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Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
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Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
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Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing оштрафовали на $3,9 млн за установку бракованных деталей на самолеты 737 Авиакомпании стали приостанавливать эксплуатацию 737 MAX после двух катастроф с участием этих самолетов — в Индонезии в октябре 2018 года, когда погибли 189 человек, и в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек).
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Общество
Курить на кухнях коммуналок могут запретить
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