Экономика
REGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
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Наука
Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома
Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
Общество
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
Культура
Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
За полтора года, как вышел финал сериала, нам в Симпсонах показывают серию, где дракон сжигает деревню, а семья стоит и наблюдает за этим.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Происшествия
Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Политика
Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
Происшествия
В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских
Армия и оружие
СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Общество
Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Кино
Netflix опубликовал фильм об Иисусе-гее и разгневал зрителей
Стриминговый сервис Netflix опубликовал у себя бразильскую комедию под названием «Первое искушение Христа» и вызвал шквал критики.
Общество
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
В США нашли особняки российского олигарха Бориса Ротенберга и его жены Карины Ротенберг.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Футбол
Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что он запланировал встречу с представителями МВД, чтобы обсудить ситуации с задержаниями футбольных фанатов.
Спорт
Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонной беседы ситуацию в Сирии и Ливии.