Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки. Так, уже с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Условия выдачи ипотеки могут ужесточить уже будущим летом

БН.ру07:45

Центробанк отметил высокие темпы роста задолженности россиян по ипотеке

ТАСС05:31

Банк России планирует ужесточить выдачу кредитов на жилье

РБК07:36

Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки

РИА Новости06:07

ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке

RT на русском06:06

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

URA.Ru06:45

Потянете ли вы кредит, рассказывают в Центробанке

Афанасий-бизнесвчера в 06:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Газета.Ru 05:56
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома

Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
REGNUM 07:39
Общество

Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
РИА Новости 08:05
Культура

Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось

За полтора года, как вышел финал сериала, нам в Симпсонах показывают серию, где дракон сжигает деревню, а семья стоит и наблюдает за этим.
SM News вчера в 20:41
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Происшествия

Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

RT на русском 06:25
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Кино

Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

Super.ru 02:09
Политика

Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
Новостной фронт 05:19
Происшествия

В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских

RT на русском 09:04
Армия и оружие

СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом.
РБК 08:28
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

Российская газета 03:35
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Общество

Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора

Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Российская газета 08:32
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Кино

Netflix опубликовал фильм об Иисусе-гее и разгневал зрителей

Стриминговый сервис Netflix опубликовал у себя бразильскую комедию под названием «Первое искушение Христа» и вызвал шквал критики.
Ридус 09:26
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

В США нашли особняки российского олигарха Бориса Ротенберга и его жены Карины Ротенберг.
Lenta.ru 08:41
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости вчера в 02:27
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Футбол

Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что он запланировал встречу с представителями МВД, чтобы обсудить ситуации с задержаниями футбольных фанатов.
Чемпионат 09:13
Спорт

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru вчера в 04:39
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Культура

«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

РИА Новости 02:49
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонной беседы ситуацию в Сирии и Ливии.
iReactor 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное