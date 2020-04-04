Коронавирус

РБКРБКЦентробанк зафиксировал отток вкладов из банков

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
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ЦБ фиксировал снижение вкладов населения на 2% на фоне пандемии

Коммерсантъвчера в 18:23

Центробанк зафиксировал отток денег со вкладов из банков

News.ruвчера в 14:45

Банк России зафиксировал сильный рост жалоб после начала пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 14:06

Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков

РБКвчера в 14:09

ЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 13:38

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

ТАССвчера в 13:12

Граждане России начали забирать вклады из банков

ИА Красная Веснавчера в 14:42
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Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь вчера в 03:31
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя 02 апреля в 10:12
ЖКХ

Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»

Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
БрянскToday вчера в 07:54
Происшествия

В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус

На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
REGNUM вчера в 04:19
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

США сообщили о покупке доставленной из РФ гуманитарной помощи

Ортагус подчеркнула, что РФ и США оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов и раньше, и, конечно, продолжат это делать в будущем.
RuNews24.ru 02 апреля в 07:09
Транспорт

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

Следственный комитет РФ возбудил дело против генералов МВД

По данным информагентства, в апреле 2019 года подозреваемые за взятку изъяли уголовное дело, которое было возбуждено против владельца компании Optima Development Альберта Худояна.
МИР 24 02 апреля в 19:10
Общество

4 апреля объявлен в Китае днем траура по жертвам коронавируса

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по умершим от COVID-19, 3 апреля сообщило агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна 02 апреля в 23:48
Футбол

Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Если изначально Союз был настроен завершить сезон в конце июня, даже специально ради этого перенеся Евро-2020 на следующее лето, то теперь у организации есть предложение доиграть оставшиеся матчи даже в августе.
Газета.Ru вчера в 14:52
Энергетика

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

Низкие нефтяные мировые цены заставят Россию и Саудовскую Аравию пойти на снижение добычи «черного золота».
ИА Красная Весна 00:17
Футбол

Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил компании «Газпром» и «Лукойл», спонсирующие «Зенит» и «Спартак» соответственно.
Metaratings 01:10
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Энергетика

Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.
Ридус вчера в 17:20
Общество

Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам

«Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:49
Авто

Genesis анонсировала универсал Genesis G70 и кроссовер GV70

В линейке представленных на видеоролике моделей энтузиасты смогли разглядеть GV80, GV70, G80, G70 универсал, Essentia и Mint, располагающиеся слева направо.
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены

Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Московский Комсомолец Тула 00:59
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Общество

Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Пермская журналистка Анастасия Петрова скончалась от коронавируса

АиФ Пермь 02 апреля в 02:16
Общество

Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
News.ru 01:44
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Авто

В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня вчера в 09:53
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