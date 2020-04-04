Коронавирус

РБКРБКЦентробанк зафиксировал отток вкладов из банков

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

ЦБ фиксировал снижение вкладов населения на 2% на фоне пандемии

Коммерсантъвчера в 18:23

Центробанк зафиксировал отток денег со вкладов из банков

News.ruвчера в 14:45

Банк России зафиксировал сильный рост жалоб после начала пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 14:06

Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков

РБКвчера в 14:09

ЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 13:38

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

ТАССвчера в 13:12

Граждане России начали забирать вклады из банков

ИА Красная Веснавчера в 14:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Армия и оружие

Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии

Вести.Ru вчера в 08:54
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском вчера в 14:39
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия

В регионе диагностирован коронавирус еще у одного калужанина

На обсервации в санатории "Спутник" прибывают 12 калужан, 2041 – находятся под наблюдением дома, 1989 граждан сняты с наблюдения по результатам анализов.
Pressa40 04:08
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Здоровье

В Москве рассмотрят возможность переноса сроков диспансеризации онкобольных в ремиссии

Медорганизации Москвы рассмотрят возможность переноса сроков диспансеризации больных с онкологическими заболеваниями, находящихся в ремиссии, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 02 апреля в 16:36
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции.
РБК 04:18
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.
Челябинский обзор 03:17
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Футбол

Прядкин заявил о планах доиграть сезон РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о желании доиграть прерванный из-за эпидемии коронавируса сезон, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 01:05
Общество

Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:26
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Общество

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
НТВ 03:53
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Наука

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
ТАСС Наука вчера в 09:22
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам страны.
Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 вчера в 23:28
Транспорт

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК вчера в 14:52
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Украине превысило 1000 человек

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 1096 человек, говорится в официальном сообщении Минздрава страны.
РБК 03:44
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Игры

E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня

Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Игромания.ру 02:47
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Эксперты перечислили сериалы и фильмы, которые россияне чаще всего смотрят в период самоизоляции.
Вечерняя Москва 02:10
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное