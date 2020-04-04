Коронавирус
РБКЦентробанк зафиксировал отток вкладов из банков
«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
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Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Происшествия
В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы
Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Политика
США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть
Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Общество
В Северной Осетии продлили режим самоизоляции
Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.
Общество
Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Общество
Донские власти рассказали о мерах социальной поддержки жителей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в субботу, 4 апреля, утвердил пакет мер социальной поддержки на период ограничений из-за коронавируса.
Футбол
«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты
"Ливерпуль" принял решение отправить часть сотрудников в отпуск из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Экономика
Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Игры
Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля
Компания Riot Games объявила, что полная версия карточной стратегии Legends of Runeterra выйдет на РС, iOS и Android 30 апреля.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Экономика
Губернатор Астраханской области выпустил обращение к жителям региона
Итоги первой карантинной недели подвел в своем обращении к жителям Астрахани губернатор Игорь Бабушкин, его обращение 4 апреля опубликовано на сайте телеканала «Астрахань 24».
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.