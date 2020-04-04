Коронавирус

РБКРБКЦентробанк зафиксировал отток вкладов из банков

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
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ЦБ фиксировал снижение вкладов населения на 2% на фоне пандемии

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ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

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Граждане России начали забирать вклады из банков

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Центробанк зафиксировал отток денег со вкладов из банков

News.ruвчера в 14:45

Банк России зафиксировал сильный рост жалоб после начала пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 14:06
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАСС 14:32
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
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Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину

Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
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Шарапова опубликовала свой номер телефона

Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
НТВ 08:47
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Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
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В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы

Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
REGNUM 08:13
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Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Экономика

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газета 12:39
Общество

Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Российская газета 13:41
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
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Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
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Общество

В Северной Осетии продлили режим самоизоляции

Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.
РИА Новости 14:49
Общество

Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран

Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Go31.ru вчера в 17:07
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Донские власти рассказали о мерах социальной поддержки жителей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в субботу, 4 апреля, утвердил пакет мер социальной поддержки на период ограничений из-за коронавируса.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:22
Армия и оружие

СМИ: террористы убили восемь сирийцев в провинции Дейр-эз-Зор

ТАСС 14:07
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«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты

"Ливерпуль" принял решение отправить часть сотрудников в отпуск из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 12:37
Экономика

Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
Ведомости 01 апреля в 11:16
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Игры

Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля

Компания Riot Games объявила, что полная версия карточной стратегии Legends of Runeterra выйдет на РС, iOS и Android 30 апреля.
Игромания.ру 13:00
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Общество

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости 11:12
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 02 апреля в 03:59
Общество

Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт

Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
9111.ru 03:41
Экономика

Губернатор Астраханской области выпустил обращение к жителям региона

Итоги первой карантинной недели подвел в своем обращении к жителям Астрахани губернатор Игорь Бабушкин, его обращение 4 апреля опубликовано на сайте телеканала «Астрахань 24».
ИА Красная Весна 13:16
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb вчера в 14:10
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
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