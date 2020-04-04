Коронавирус

РБКРБКЦентробанк зафиксировал отток вкладов из банков

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
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ЦБ фиксировал снижение вкладов населения на 2% на фоне пандемии

Коммерсантъвчера в 18:23

Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков

РБКвчера в 14:09

Граждане России начали забирать вклады из банков

ИА Красная Веснавчера в 14:42

Центробанк зафиксировал отток денег со вкладов из банков

News.ruвчера в 14:45

ЦБ сообщил о снижении вкладов населения на фоне коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 13:38

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

ТАССвчера в 13:12

Банк России зафиксировал сильный рост жалоб после начала пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 14:06
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Происшествия

От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие

BFM.ru 07:36
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 10:58
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Общество

Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом

Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом.
Российская газета 11:54
Общество

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
НТВ 03:53
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One вчера в 09:14
Общество

В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса

По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
OAnews 09:03
Общество

Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
RT на русском вчера в 11:06
Здоровье

Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Аргументы недели 07:40
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Общество

В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.
Правительство Кировской области вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске раскрыл причину увольнения Шепелева

ФАН 11:57
Кино

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 10:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина

Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
КП - Екатеринбург 08:24
Общество

Китай поставит России 80 млн медицинских масок

Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
RT на русском 10:36
Происшествия

В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек

Сегодняшний официальный рост числа заболевших вывел Брянскую область в лидеры по количеству новых инфицированных.
Городской телеканал (Брянск) 05:53
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Общество

Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС

В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:05
Здоровье

В Тульской области усилили меры борьбы с коронавирусом

Наблюдение за диспансерными больными и пенсионерами 65+ организовано на дому.
Центр 71 08:13
Футбол

Кокорин: никакой конкретики с «Челси» не было

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал слухи о том, что он мог в зимнее межсезонье оказаться в лондонском «Челси».
RT на русском 11:56
Экономика

Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу

В российском правительстве идут дискуссии о вариантах прямых субсидий малому бизнесу, меры очень дорогие, точки в этих дискуссиях не поставлены, сказал министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы Сколково Андреем Шароновым (он проходил в форме вебинара).
Российская газета 08:37
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Происшествия

Мужчина зарезал двоих прохожих на юго-востоке Франции

Два человека погибли и шестеро были ранены при нападении мужчины с ножом в субботу во французском городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром, сообщили французские СМИ.
Интерфакс 09:19
Политика

Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.
Российская газета вчера в 05:24
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