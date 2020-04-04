«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Общество Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом.

Общество Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.

Общество Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.

Общество В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.

Общество Китай поставит России 80 млн медицинских масок Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Футбол Кокорин: никакой конкретики с «Челси» не было Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал слухи о том, что он мог в зимнее межсезонье оказаться в лондонском «Челси».

Экономика Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу В российском правительстве идут дискуссии о вариантах прямых субсидий малому бизнесу, меры очень дорогие, точки в этих дискуссиях не поставлены, сказал министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы Сколково Андреем Шароновым (он проходил в форме вебинара).