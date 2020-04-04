Коронавирус
РБКЦентробанк зафиксировал отток вкладов из банков
«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
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Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
В 96 процентах случаев коронавирус передается капельным путем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Общество
Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом
Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом.
Общество
Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса
По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
Общество
Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
Здоровье
Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию
Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Общество
В Кировской области сформирован список системообразующих предприятий
Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что со следующей недели системообразующие предприятия могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников.
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Общество
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
Общество
Китай поставит России 80 млн медицинских масок
Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что китайская сторона поставит российской 80 млн медицинских масок в апреле — начале мая.
Происшествия
В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек
Сегодняшний официальный рост числа заболевших вывел Брянскую область в лидеры по количеству новых инфицированных.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Общество
Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС
В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Здоровье
В Тульской области усилили меры борьбы с коронавирусом
Наблюдение за диспансерными больными и пенсионерами 65+ организовано на дому.
Футбол
Кокорин: никакой конкретики с «Челси» не было
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, прокомментировал слухи о том, что он мог в зимнее межсезонье оказаться в лондонском «Челси».
Экономика
Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу
В российском правительстве идут дискуссии о вариантах прямых субсидий малому бизнесу, меры очень дорогие, точки в этих дискуссиях не поставлены, сказал министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы Сколково Андреем Шароновым (он проходил в форме вебинара).
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
Мужчина зарезал двоих прохожих на юго-востоке Франции
Два человека погибли и шестеро были ранены при нападении мужчины с ножом в субботу во французском городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром, сообщили французские СМИ.
Политика
Путин назначил Солодова врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края - им стал Владимир Солодов.