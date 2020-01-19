Экономика
BFM.ruЦентробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России
Приток иностранцев в госдолг России стал рекордным с 2012 года. В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
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Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Происшествия
Снегоуборочный поезд сошел с рельсов в Алтайском крае
Сегодня, 19 января, в Локтевском районе произошло ЧП – с рельсов сошел снегоочиститель, сообщает "Barnaul22".
Шоу-бизнес
Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков
Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Происшествия
Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково
Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в столичном аэропорту Внуково.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ
Шоу-бизнес
Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов
44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернуться к прежней жизни.
Политика
«Яблоко» подготовит альтернативные поправки в Конституцию
«Яблоко» разработает альтернативный комплекс поправок к Конституции РФ и вынесет его на рассмотрение общественности в ближайшее время, говорится в заявлении председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского.
Политика
Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром
Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов заявил, что внедрение мер по поддержке российских семей, о которых во время послания Федеральному собранию говорил глава государства Владимир Путин, является приоритетным направлением работы властей.
Политика
Матвиенко заявила о необходимости обеспечить суверенитет России
Пятнадцатого января в своём послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию России ряд изменений, которые в том числе будут направлены на дальнейшее развитие России как правового государства и сохранение суверенитета.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Гаджеты
Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России
Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Шоу-бизнес
«Стыдливо прикрыла пах»: Ксения Собчак сделала новое фото у бассейна
Напоследок телеведущая сделала яркую фотосессию у бассейна в соломенной шляпе и чёрной пляжной накидке.
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
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