В 2024 году планируется начать поэтапное подключение к платформе цифрового рубля всех кредитных организаций, а также увеличить количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов.
Платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий (С2G, B2G, G2C, G2B) станут доступными по мере готовности Федерального казначейства, отмечает ЦБ.
Соцсеть Instagram (принадлежит признанной экстремисткой и запрещенной в России компании Meta) могут разблокировать в России, если она изменит свою политику и принесет официальные извинения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).