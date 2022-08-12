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Центробанк запланировал реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 г

В 2024 году планируется начать поэтапное подключение к платформе цифрового рубля всех кредитных организаций, а также увеличить количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов.
Интерфакс
Платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий (С2G, B2G, G2C, G2B) станут доступными по мере готовности Федерального казначейства, отмечает ЦБ.
Интерфакс
В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами).
Интерфакс
Начать тестирование цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах банков планируется уже в апреле 2023 года.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ в 2024 году начнет поэтапно подключать банки к платформе цифрового рубля
Российская газета07:34
ЦБ намерен развивать трансграничные переводы цифровой валюты с другими странами
ТАСС06:41
Центробанк запланировал реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 г
Интерфакс06:54
ЦБ начнет подключение российских банков к платформе цифрового рубля в 2024 году
Москва 2406:26
ЦБ начнет подключать все банки к платформе цифрового рубля в 2024 году
РЕН ТВ06:19
ЦБ начнет в 2024 году поэтапно подключать все кредитные организации к платформе цифрового рубля
ПРАЙМ06:06
Центробанк РФ намерен реализовать использование цифрового рубля в офлайне
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