Экономика

REGNUMREGNUMДолговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

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Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Ведомости28 мая в 12:04

Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

REGNUMвчера в 04:13

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

Lenta.ru28 мая в 10:30

ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМ28 мая в 10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБК28 мая в 10:00
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт 27 мая в 03:33
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Происшествия

В Красноярске совершено нападение на инкассаторов

Нападение на машину инкассаторов произошло в субботу в Красноярске, двое из них госпитализированы с ранениями, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
ТАСС вчера в 23:56
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Армия и оружие

Российский самолет испугал украинских моряков

Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU вчера в 09:53
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Политика

SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся на фоне пандемии

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мировые расходы на вооружение будут сокращаться в ближайшие два года, сообщил «РИА Новости» директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Песков признался, что отрастил бороду не ради имиджа

Газета.Ru вчера в 14:39
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Технологии

YouTube облегчил пользователям просмотр длинных видео

YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Политика

В раде допустили выход Украины из Минских соглашений

У Украины будет полное политическое и моральное право выйти из Минских договоренностей, если Россия проявит «недобросовестность», заявил депутат Верховной рады, замглавы украинской делегации в контактной группе на переговорах в Минске Александр Мережко.
Известия вчера в 17:29
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Происшествия

Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс 28 мая в 11:44
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Политика

Подсчитан процент вероятности победы Трампа на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент.
Lenta.ru вчера в 17:05
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com вчера в 07:10
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр вчера в 02:08
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,4K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной аудитории»

РИА Новости вчера в 21:23
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Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Как известно, под действием ультрафиолетовых лучей могут развиваться различные опасные заболевания кожи.
Российская газета вчера в 21:55
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник вчера в 05:31
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 28 мая в 05:44
1,1K
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