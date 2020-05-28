Экономика
RuNews24.ruЦентробанком зафиксирован рекорд долговой нагрузки россиян
Долговая нагрузка жителей РФ составила к 1 апреля текущего года 10,9%, что стало максимальным значением, зафиксированным за все время наблюдений.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правда28 мая в 10:35
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Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Космос
Трамп назвал «триумфальным возвращением к звездам» запуск Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп назвал "триумфальным возвращением к звездам" запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:54
Здоровье
Татарстан приближается ко второму этапу снятия карантинных ограничений
По словам Патяшиной, Татарстан приближается ко второму этапу снятия ограничений.
Inkazan 06:44
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Космос
Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 27 мая в 07:41
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня
Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня.
ТАСС 07:39
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru 28 мая в 23:06
Происшествия
Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота
Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели.
Вести.Ru 10:33
Культура
Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса
Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 10:03
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Происшествия
При взрыве в ЛНР погибли два человека и трое пострадали
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства погибли два человека. Еще трое пострадали и теперь находятся в больнице.
HotGeo 04:36
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Общество
Курортный сезон в Крыму откроется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова.
Национальная служба новостей вчера в 12:04
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США.
РБК 18:10
Происшествия
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали о поиске трехлетней Вари под Псковом
Заявка о поисковой операции поступила в петербуржский отряд «Лиза Алерт» на следующий день после пропажи трехлетней Вари П. из садоводческого товарищества «Кебь» в Псковском районе.
Невские Новости 12:21
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Происшествия
В Денвере ввели комендантский час из-за беспорядков
RT на русском 17:09
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия 14:30