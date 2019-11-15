Экономика
Газета.RuЦентробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Предложение пока рассматривается. В настоящее время существует возможность добровольной декларации о доходах, но лишь для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику, чтобы также иметь возможность учитывать теневые доходы клиентов.
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с чего всё началось
Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.РБКвчера в 16:00
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АиФ Нижний Новгород 04:29
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
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Происшествия
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На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
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Коммерсантъ 05:49
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В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
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ТАСС 01:57
Политика
Сивохо предложил вернуть пенсии и дома жителям республик Донбасса
Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо предложил вернуть пенсии жителям республик Донбасса и компенсировать гражданам утраченное жилье.
Украина.ру 04:19
Экономика
Тверская область заинтересована в новом лесопредприятии — Руденя
Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании.
REGNUM 05:26
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
РБК 05:15
Космос
Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр
Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета вчера в 17:10
Армия и оружие
Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ
Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
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Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 13 ноября в 06:17
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
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Здоровье
Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки
Популярная пищевая добавка «Кратом» может оказывать негативное воздействие на печень, сообщили учёные из Медцентра Эйнштейна в Филадельфии (США).
Газета Кемерова 12 ноября в 21:34
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
MedikForum.ru 06:54
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Ведомости 06:41
Футбол
Где, когда и с кем сборная России сыграет летом на Евро-2020?
В любом случае сборная России точно проведет два матча группового этапа в Санкт-Петербурге.
Аргументы и Факты 05:57
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Актриса Марьяна Спивак рассказала, как выжить в зараженной Москве
Звезда "Нелюбви" Марьяна Спивак, исполнившая в проекте одну из главных ролей, в беседе с "Газетой.Ru" рассказала о достоинствах "Эпидемии", работе на съемочной площадке и правилах поведения в критических ситуациях.
Газета.Ru вчера в 07:43
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН вступился за своего молодого коллегу.
Национальная служба новостей 03:19
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Infox.ru вчера в 05:05
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Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
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