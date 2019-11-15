Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.

с чего всё началось

Предложение пока рассматривается. В настоящее время существует возможность добровольной декларации о доходах, но лишь для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику, чтобы также иметь возможность учитывать теневые доходы клиентов.

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

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