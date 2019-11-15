Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

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Телеканал 360°вчера в 19:46

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

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Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

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Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
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Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
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Объявлены результаты выборов членов РАН

На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Венеции затопило здание регионального парламента

Зал заседаний регионального парламента в Венеции по иронии судьбы затопило через несколько минут после того, как правительство отклонило предложения по улучшению экологической обстановки.
ТК Звезда 07:52
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За десять последних лет материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно, говорится в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте Минздрава.
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Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
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Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
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В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
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ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
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Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
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Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

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В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка

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Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
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Ядерный блицкриг: СССР хотел взять Францию за неделю

План был донельзя прост: начать наступление из Чехословакии, пройти через южную Германию, пересечь Рейн и въехать в южную часть Франции.
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