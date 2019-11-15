Финансы
Газета.RuЦентробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
В Челябинской области будут проведены выездные проверки всех негосударственных (частных) домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста инвалидов.
Авто
Mercedes и BYD показали мощный кроссовер Denza X
Концерн Daimler на пару с китайским брендом BYD разработали новую модель совместной марки Denza – кроссовер с индексом X. Базой для крупного паркетника стал BYD Tang второй генерации.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно
Свежее обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания на все совместимые редакции ОС.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
Футбол
Черчесов не говорил с Акинфеевым о возвращении в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал с вратарем и капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым возвращение в национальную команду.
Футбол
Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020
Защитник «Спартака» Алекс Крал поделился фотографией из раздевалки сборной Чехии, которая гарантировала себе путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
Экономика
Назван объем прошедших по Севморпути грузов
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Космос
SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink
Здоровье
В ростовских школах объявлен карантин из-за вспышки пневмонии
В двух школах Ростова-на-Дону объявлен карантин по пневмонии. Оба образовательных учреждения расположены в Советском районе.
Общество
В России запретят водку с хлопьями и синтетическими отдушками
Водка с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения в России окажется под запретом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Общество
Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи
Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.