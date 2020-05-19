с чего всё началось

Напомним, что 27 апреля Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке. Главное нововведение – освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. По мнению регулятора, это сделает ипотеку более доступной.

Общество Путин похвалил работу портала госуслуг Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.

Энергетика Цены на нефть побили месячный рекорд Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 373

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 570

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 1,1K

Шоу-бизнес Алена Шишкова показала своего бойфренда Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом. 7

Спорт Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.

Армия и оружие В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства. 4

Шоу-бизнес Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро празднует 43-летие Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, получившая мировую известность благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел", празднует свой день рождения.

Экономика Росстат предварительно оценил рост ВВП России в I квартале в 1,6% ВВП России по итогам I квартала 2020 года вырос на 1,6% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 1

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 303

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 96

Футбол Клубы из Москвы хотят попросить РФС отложить начало тренировок Сразу четыре московских клуба РПЛ хотят попросить РФС отложить начало тренировок в командах до 1 июня из-за карантина в столице.

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 208

Здоровье Глава Минздрава отчитался о выплатах медикам По словам Мурашко, установленные Путиным выплаты уже получили более 30 тысяч врачей и свыше 77 тысяч медицинских работников среднего класса. 10

Игры «Яндекс.Деньги» выпустили банковские карты с героями «Ведьмака» «Яндекс.Деньги» совместно с компанией CD Projekt RED создали эксклюзивный дизайн для банковских карт в честь пятилетия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».