Экономика
Новые ИзвестияЦентробанку предложили страховать ипотечных заемщиков по примеру ОСАГО
Напомним, что 27 апреля Банк России представил новую концепцию страхования в ипотеке. Главное нововведение – освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок и перенос этих расходов на банки. По мнению регулятора, это сделает ипотеку более доступной.
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с чего всё началось
Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), направленного руководству ЦБ, сообщало, что банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке, так как участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.ТАСС02:37
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