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Lenta.ruLenta.ruЦену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется США. У них самое большое потребление нефти, а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья.
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с чего всё началось

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.
РБКвчера в 04:30

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Федун назвал цены на нефть катастрофическими

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Интерфаксвчера в 05:36

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URA.Ruвчера в 06:44

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Ведомостивчера в 05:57

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Коммерсантъвчера в 07:22

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ТАССвчера в 05:04

Федун назвал цену на нефть катастрофической

РБКвчера в 04:30
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

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Технологии

И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус

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Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Энергетика

WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен.
ТАСС вчера в 18:47
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Комсомольская правда вчера в 14:49
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Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
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NASA приостанавливает работу над ракетой и кораблем для полета на Луну

Аргументы и Факты вчера в 23:28
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

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"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.
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Toyota готова презентовать внедорожник Land Cruiser 300

Модель станет немного короче, чем Land Cruiser 200, но при этом и немного тяжелее.
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В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
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Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:07
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Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения.
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Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса.
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Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
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Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
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Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
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Прилетевшие из Таиланда красноярцы подняли бунт в аэропорту

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Valkyrie британская марка разработала при поддержке Red Bull Advanced Technologies и AF Racing.
CarsWeek.ru 18 марта в 12:02
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Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
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