Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

с чего всё началось

Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется США. У них самое большое потребление нефти, а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья.

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

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