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Цену на бензин в России назвали несправедливо низкой

В Независимом топливном союзе назвали справедливую цену на бензин в России.
Lenta.ru
Баженов отметил, что справедливые цены на топливо должны быть выше тех, которые есть сейчас.
Говорит Москва
Когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли.
Говорит Москва
Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.
Говорит Москва

С чего всё началось

В Независимом топливном союзе назвали справедливую цену на бензин в России

Как пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сейчас на рынке сложилась критическая ситуация, 70% операторов работают в убыток, так как оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы.
Говорит Москвавчера в 05:38

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Независимый топливный союз считает цены на бензин в России низкими

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Цену на бензин в России назвали несправедливо низкой

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