Как пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сейчас на рынке сложилась критическая ситуация, 70% операторов работают в убыток, так как оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы.
Бывший генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов назвал конспирологией слухи о ликвидации ГИБДД, которые появились на фоне ареста начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
«Мегафон» предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.
В зоне подтопления водитель автомобиля "Тойота" с супругой, дочерью и знакомой съехал с моста в реку Мацеста, Инцидент произошел вечером 23 июля, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.