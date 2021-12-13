ПРАЙМЦены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 11%, до уровня $1370Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 11% и впервые с октября превысили 1370 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.ПРАЙМОбщий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.ТАСС6 октября газовые фьючерсы на европейских биржах превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, установив абсолютный рекорд.Lenta.ruЭксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMNewInformПрофильФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняКапитал страныРоссийская газетаOilCapital.ruLife.ruНародные новостиИнфоросИнвест-ФорсайтRT на русскомКомсомольская правдаПолитРоссияРБК ИнвестицииГлавный региональныйГазета.RuЦарьградПодробнее о событииЦены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 11%, до уровня $1370ПРАЙМ13:16Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов закрепились на уровне выше $1200Агентство нефтегазовой информации11 декабря в 00:04Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларовРоссийская газета03:26Стоимость газа в Европе снова начала растиИА Красная Весна04:03Стоимость газа на рынке ЕС превысила 1300 долларов впервые с октябряЭкономика сегодня02:49Стоимость газа в Европе выросла на 7,5%ФАН02:42Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с октября превысили 1300 долларов за тысячу кубовРИА Новости05:10Показать ещёОценить851Поделиться