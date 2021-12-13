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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 11%, до уровня $1370

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 11% и впервые с октября превысили 1370 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
ПРАЙМ
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.
ТАСС
6 октября газовые фьючерсы на европейских биржах превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, установив абсолютный рекорд.
Lenta.ru
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
РИА Новости

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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 11%, до уровня $1370
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