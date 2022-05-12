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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 20%, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе растут почти на 20 процентов, котировки превышают 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures
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РИА Новости
Отмечается, что стоимость июньского фьючерса на хабе TTF выросла до $1233,9 за 1000 кубометров.
Аргументы и Факты
Заметный рост наблюдался также 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" об остановке транзита газа в Европу через станцию "Сохрановка" с 11 мая.
РИА Новости
Также цена на газ превышала 1100 долларов и накануне - после того, как украинский оператор приостановил поставки российского газа через ключевую точку входа.
Российская газета

Подробнее о событии

Биржевая цена газа в Европе выросла почти на 20%
Аргументы и Факты08:37
Цены на газ в Европе растут почти на 10% в начале торгов
Агентство нефтегазовой информации03:04
Цена газа в Европе на бирже ICE превысила $1200 за 1 тыс. кубометров
Lenta.ru08:32
Цена газа в Европе поднялась выше $1 200 за 1 тыс. куб. м
ТАСС08:36
Стоимость газа в Европе растет на 20% и превышает $1200 за тысячу кубов
ПРАЙМ08:35
Цены на газ в Европе перевалили за отметку 1200 долларов за тысячу кубометров
Комсомольская правда08:35
Цена газа в Европе превысила $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м
Коммерсантъвчера в 02:49

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