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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубов

Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов.
РИА Новости
Стоимость фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF после скачка выше 1400 долларов несколько скорректировалась и с 18.00 до 18.10 мск колебалась в диапазоне 1340-1370 долларов.
РИА Новости
Общий рост стоимости газа с открытия торгов составляет 34%.
Эхо Москвы
Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за 1 тыс. кубометров
Взгляд.ру11:38
Цена газа в Европе выросла до $1 440
RB Новостивчера в 02:22
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубов
РИА Новости10:30
Цены на газ в Европе превысили отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ruвчера в 04:04
28 февраля стоимость газа в Европе достигла $1400 за 1 тыс. куб. м
Banki Loansвчера в 02:49
Цена газа в Европе достигает $1 440 за 1 тыс. куб. м
Эхо Москвывчера в 02:27
Цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометров
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