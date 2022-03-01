РИА НовостиЦены фьючерсов на газ в Европе выросли на 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубовЕсли в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов.РИА НовостиСтоимость фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF после скачка выше 1400 долларов несколько скорректировалась и с 18.00 до 18.10 мск колебалась в диапазоне 1340-1370 долларов.РИА НовостиОбщий рост стоимости газа с открытия торгов составляет 34%.Эхо МосквыЭксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаКомсомольская правдаФАНПрофильRB НовостиЭкономика сегодняМИР 24Интернет-издание Media-MillПодробнее о событииЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за 1 тыс. кубометровВзгляд.ру11:38Цена газа в Европе выросла до $1 440RB Новостивчера в 02:22Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубовРИА Новости10:30Цены на газ в Европе превысили отметку в 1350 долларов за тысячу кубометровLenta.ruвчера в 04:0428 февраля стоимость газа в Европе достигла $1400 за 1 тыс. куб. мBanki Loansвчера в 02:49Цена газа в Европе достигает $1 440 за 1 тыс. куб. мЭхо Москвывчера в 02:27Цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометровПрофиль10:42Показать ещёОценить79Поделиться