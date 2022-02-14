ПРАЙМЦены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубовЦены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.ПРАЙМКак пишет Bloomberg, цены на газ и электроэнергию в Европе резко выросли на фоне растущей напряженности вокруг Украины.ВедомостиС начала недели стоимость сорта Brent поднималась выше 96 долларов за баррель, максимум за последние семь лет.Lenta.ruПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что рекордно высокие цены на газ в Европе стали следствием отказа от долгосрочных контрактов.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиРамблерИА Красная ВеснаКомсомольская правдаВечерняя МоскваКП - БеларусьЭкономика сегодняФАНУтроNewsРБКREGNUMRT на русскомРБК ИнвестицииГазета.RuРоссийская газетаПодробнее о событииГаз в Европе подорожал более чем на 13%Forbes14 февраля в 03:17Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубовПРАЙМ14 февраля в 02:32Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов достигла тысячи долларов за тысячу кубовРИА Новости14 февраля в 03:00Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $1 тысячи за тысячу кубометровRT на русском14 февраля в 02:42Цена газа в Европе превысила $1 000 на фоне кризиса вокруг УкраиныТАСС14 февраля в 02:36Цена на газ в Европе превысила 1000$ на фоне заявлений США о «вторжении»РБК14 февраля в 03:11Цена газа в Европе превысила 1000 долларов на фоне событий вокруг УкраиныРоссийская газета14 февраля в 02:30Показать ещёОценить124Поделиться