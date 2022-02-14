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Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубов

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Как пишет Bloomberg, цены на газ и электроэнергию в Европе резко выросли на фоне растущей напряженности вокруг Украины.
Ведомости
С начала недели стоимость сорта Brent поднималась выше 96 долларов за баррель, максимум за последние семь лет.
Lenta.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что рекордно высокие цены на газ в Европе стали следствием отказа от долгосрочных контрактов.
Экономика сегодня

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Газ в Европе подорожал более чем на 13%
Forbes14 февраля в 03:17
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубов
ПРАЙМ14 февраля в 02:32
Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов достигла тысячи долларов за тысячу кубов
РИА Новости14 февраля в 03:00
Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $1 тысячи за тысячу кубометров
RT на русском14 февраля в 02:42
Цена газа в Европе превысила $1 000 на фоне кризиса вокруг Украины
ТАСС14 февраля в 02:36
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РБК14 февраля в 03:11
Цена газа в Европе превысила 1000 долларов на фоне событий вокруг Украины
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